В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, и это попало на видео

В Турции на видео попало, как перевернулся автобус с российскими туристами

Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Сейчас пострадавшие россияне находится в больницах, двух готовят к операции. В попавшем в ДТП автобусе были 25 отдыхавших из России — 22 взрослых и трое детей», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как автобус выезжает на обочину дороги, падает в кювет и переворачивается.

Инцидент произошел 28 апреля. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автобус лежит на боковой части, при этом у него выбито лобовое стекло.

По информации источника, водитель не справился с управлением и улетел в кювет в районе Гюндогду на бульваре Мустафа Бея. Кроме того, после падения транспорт врезался в теплицу.

В настоящее время в больницах турецкого города Анталии остаются 17 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом, им оказывается вся медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что туроператор находится в контакте с принимающей стороной после ДТП в Турции.