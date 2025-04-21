Стало известно, как купить новый автомобиль с большой скидкой

Автодилеры в особых случаях могут продавать машины дешевле на 20%, заявил агентству «Прайм» коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Скидки активно применяют китайские бренды, особенно те, кто близок к уходу с российского рынка из-за низких продаж. Уценивают устаревший модельный ряд и прошлогодние авто. В среднем скидки составляют 5-10%, но в особых случаях могут достичь 20%», — сказал эксперт.

Для того, чтобы купить автомобиль со скидкой, надо обзвонить официальных дилеров, искать информацию на маркетплейсах, лично ездить и торговаться. Дилеры и сами могут информировать об эксклюзивных предложениях давних клиентов.

При этом автомобиль со скидкой обычно продают в кредит, что делает покупку дороже.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Ранее сообщалось, что с российского рынка уйдет автомобильный бренд Ora.