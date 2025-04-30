Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дилеры оценили запас авто на складах в России

РИА: запасов новых авто на складах в России хватит минимум на три месяца продаж
close
Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщили РИА Новости, что запасов новых машин на складах в РФ хватит минимум на три месяца продаж.

Там отметили, что затоваривание осуществляется практически по всем брендам.

«С учетом падения продаж можно говорить о скоплении на складах порядка 400 тысяч автомобилей, то есть на несколько месяцев запас. Можно сказать, что на ближайшие три месяца точно», — сказали в ассоциации.

При этом директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов дал агентству более пессимистичный прогноз.

«На данный момент запас складов у дистрибьюторов и дилеров — 4–5 месяцев. Это по рынку в целом», — сказал Иванов.

4 апреля сообщалось, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за первый квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Ранее были названы четыре автомобиля, которые продают в России с большой скидкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами