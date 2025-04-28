Названы 4 автомобиля, которые продают в РФ с большой скидкой

«За рулем» перечислил 4 новых авто, которые продают в России с большой скидкой

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин перечислил четыре иномарки, которые можно купить в России с хорошим дисконтом.

Четверку самых доступных иномарок возглавил Kaiyi E5. Базовая версия седана в комплектации Standard с механической коробкой передач и 1,5-литровым двигателем оценивается в 1,35 млн рублей.

На втором месте — BAIC U5 Plus. Базовая версия Luxury с механической коробкой передач и мотором 1,5 л после пересмотра прайс-листов стоит 1,39 млн рублей.

Третье место занял электромобиль Evolute i-Pro. Он стал доступен по цене в 1,5 млн рублей благодаря прямой скидке от производителя и государственной субсидии в размере 35%.

Замыкает список кроссовер Bestune T77. Его начальная комплектация стоит 1,9 млн рублей.

До этого стало известно, что хетчбэк Geely Xingyuan стал самым популярным автомобилем в Китае по итогам первого квартала 2025 года.

Объем продаж электромобиля составил 89,2 тыс. единиц. Позади Xingyuan оставил такие модели как Wuling Hongguang Mini EV и Tesla Model Y.

Geely Xingyuan – компактный хэтчбек с габаритами 4135 х 1805 х 1570 мм. В движение его приводят два мотора на выбор: на 79 л.с. или 116 л.с. В зависимости от батареи запас хода Xingyuan составляет 310-410 км.

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