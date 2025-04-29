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В больницах Турции остаются 17 россиян, пострадавших в ДТП

ТАСС: В больницах Анталии остаются 17 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

В больницах турецкого города Анталии остаются 17 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ.

«В больницах Антальи остаются 17 россиян, пострадавших в ДТП, им оказывается медицинская помощь», — сообщает Генконсульство РФ.

До этого сообщалось, что в Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Очевидцы запечатлели последствия дорожно-транспортного происшествия. На кадрах видно, что автобус лежит на боковой части, при этом у него выбито лобовое стекло.

По информации источника, водитель не справился с управлением и улетел в кювет в районе Гюндoгду на бульваре Мустафы Бея. Кроме того, после падения транспорт врезался в теплицу.

«АТОР подключилась к проверке информации и выяснению последствий ДТП с туристическим автобусом в районе турецкой провинции Манавгат. Туроператор находится в контакте с принимающей компанией-партнером», — говорится в сообщении.

Ранее самарчанин попал под колеса собственной фуры.

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