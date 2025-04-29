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Ассоциация туроператоров РФ находится в контакте с принимающей стороной после ДТП в Турции

ТАСС: туроператор находится в контакте с принимающей стороной после ДТП в Турции
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Ассоциация туроператоров России устанавливает всю информацию о последствиях ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

«АТОР подключилась к проверке информации и выяснению последствий ДТП с туристическим автобусом в районе турецкой провинции Манавгат. Туроператор находится в контакте с принимающей компанией-партнером», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автобус лежит на боковой части, при этом у него выбито лобовое стекло.

По информации источника, водитель не справился с управлением и улетел в кювет в районе Гюндoгду на бульваре Мустафы Бея. Кроме того, после падения транспорт врезался в теплицу.

Кроме того, в Улан-Удэ легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. На кадрах видно, как россиянка стоит возле пешеходного перехода и ждет, когда проедут автомобили. Далее — женщина начинает идти, и в этот момент ее сбивает белый легковой автомобиль.

Ранее Audi на скорости снес москвича и врезался в столб.

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