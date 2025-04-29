В центре Москвы 29 апреля перекроют движение

Движение транспорта в нескольких районах Москвы, в том числе, в центральной части, ограничат 29 апреля 2025 года из-за подготовки к параду Победы, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

«С 16:30 до 19:00 закроют движение в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, а также по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской», — говорится в сообщении портала.

Кроме того, нельзя будет проехать по Таганской площади, Новинскому бульвару и некоторым участкам Садового кольца.

Также, в частности, с 17:30 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по улицам Тверская, Моховая, Большая Никитская, Болотная, Садовническая, Охотный Ряд, Балчуг, Солянка и Петровка.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает на Параде Победы более 20 глав государств и правительств, это архиважный день для страны.

«Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату. Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм. Когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно. Поэтому день этот архиважен, мы будем рады видеть всех», — заявил он.

Также столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве на майские праздники парковка автомобилей будет бесплатной.

Оставить автомобиль бесплатно можно в период: 1–2–3 мая и 8–9–10 мая на всех уличных парковках, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа.

По его словам, исключением станут лишь парковки со шлагбаумом. Они продолжат работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что для москвичей устроили парад исторических трамваев.