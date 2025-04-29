Россиянин на снегоходе скрывался от белого медведя, и это попало на видео

В поселке Пирамида мужчина на снегоходе скрывался от белого медведя

В поселке Пирамида на архипелаге Шпицберген россиянин пытался скрыться от белого медведя на снегоходе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Видео появилось в сети пару дней назад. Судя по видео, косолапый пришел в поселок и погнался за мужчиной, когда тот пытался его отпугнуть. К счастью, мужчина смог уехать от зверя на своем снегоходе», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как россиянин убегает от белого медведя, при этом стреляет, пытаясь отпугнуть животное. Далее мужчина садится на снегоход и уезжает.

До этого сообщалось, что в Комсомольске медведь пытался догнать проезжающий автомобиль. Мужчина запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как медведь бежит по проезжей части за автомобилем. При этом, когда водитель тормозит, животное останавливается, а после — уходит в лес.

Кроме того, на Сахалине двое подростков переплыли ледяную реку, скрываясь от инспекторов ДПС.

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