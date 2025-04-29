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Подростки скрылись от гаишников, переплыв ледяную реку, это попало на видео

На Сахалине подростки переплыли ледяную реку, скрываясь от гаишников

На Сахалине двое подростков переплыли ледяную реку, скрываясь от инспекторов ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП. ДТП. Сахалин».

«В Поронайске несовершеннолетний попался инспекторам ДПС на мопеде без прав. Однако отвечать по закону он не захотел и пустился вместе с товарищем в бега. Уходя от полицейской погони, им пришлось переплывать ледяную реку», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как два человека оставляют свой мопед, подбегают к водоему и переплывают его.

По информации источника, инспекторы начали погоню за мопедом Honda Dio без номеров, за рулем которого был подросток. Несмотря на попытку скрыться, личность нарушителя установили, им оказался 16-летний местный житель. Сотрудники правоохранительных органов изъяли транспорт и отправили его на спецстоянку. Кроме того, на нарушителя составили протокол, а в отношении родителей — административный материал в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.

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