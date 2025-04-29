Подростки скрылись от гаишников, переплыв ледяную реку, это попало на видео

На Сахалине двое подростков переплыли ледяную реку, скрываясь от инспекторов ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП. ДТП. Сахалин».

«В Поронайске несовершеннолетний попался инспекторам ДПС на мопеде без прав. Однако отвечать по закону он не захотел и пустился вместе с товарищем в бега. Уходя от полицейской погони, им пришлось переплывать ледяную реку», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как два человека оставляют свой мопед, подбегают к водоему и переплывают его.

По информации источника, инспекторы начали погоню за мопедом Honda Dio без номеров, за рулем которого был подросток. Несмотря на попытку скрыться, личность нарушителя установили, им оказался 16-летний местный житель. Сотрудники правоохранительных органов изъяли транспорт и отправили его на спецстоянку. Кроме того, на нарушителя составили протокол, а в отношении родителей — административный материал в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.

Ранее Audi на скорости снес москвича и врезался в столб.