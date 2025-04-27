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В Комсомольске медведь пытался догнать автомобиль и попал на видео

В Комсомольске на видео попало, как медведь догонял автомобиль

В Комсомольске медведь пытался догнать проезжающий автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».

«Еду себе спокойно по дороге у Комсомольска. Из кустов вылетает этакий лохматый камикадзе и давай догонять мою машину», — сообщил водитель.

Мужчина запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как медведь бежит по проезжей части за автомобилем. При этом, когда водитель тормозит, животное останавливается, а после – уходит в лес.

До этого сообщалось, что в Абакане 80-летняя женщинаснесла два забора и врезалась в три автомобиля.

«Пенсионерка «что-то нажала» в машине, снесла два забора и задела три машины», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП на камеру. На кадрах видно, что на земле лежит забор. Кроме того, повреждения получили припаркованные автомобили. У машин смяты кузова, поломаны бамперы и капоты.

По информации источника, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее самарцы устроили массовую драку с пенсионером в автобусе.

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