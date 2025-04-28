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Россияне назвали самые желанные для возвращения автобренды

Автоэксперт Целиков: россияне больше всего ждут возвращения марок Kia и Hyundai
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Илья Наймушин/РИА Новости

Среди автомобильных брендов россияне больше всего ждут возвращения на рынок марок Kia и Hyundai. Об этом сообщает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале со ссылкой на проведенный опрос.

«Для голосования были выбраны марки, пользующиеся наибольшим спросом по альтернативному импорту. На первом месте оказалась корейская пара KIA/Hyundai. За них проголосовали 31% респондентов», — говорится в сообщении.

По результатам опроса, россияне также ждут возвращения Toyota, Volkswagen, BMW, Skoda, Mercedes-Benz, Audi и Mazda. Кроме того, 2% респондентов отметили другие марки автомобилей. При этом каждый шестой отметил, что вообще не ждет возвращения марок.

Сергей Целиков отметил, что в опросе приняли участие более 1000 человек.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин перечислил четыре иномарки, которые можно купить в России с хорошим дисконтом. Четверку самых доступных иномарок возглавил Kaiyi E5.

Ранее были названы пять минусов лифтбека Volkswagen Polo.

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