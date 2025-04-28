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Названы пять минусов лифтбека Volkswagen Polo

За рулем перечислил пять недостатков лифтбека Volkswagen Polo
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Volkswagen

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах лифтбека Volkswagen Polo.

«Главным минусом модели владельцы считают недостаточную защиту от шума. Некоторые поясняют: на скоростях более 120 км/ч. По нашим ощущениям, здесь примерный паритет с прямыми конкурентами – например, корейскими», — сказал эксперт.

Лакокрасочное покрытие кузова к 100 тыс. километров покрывается сколами. У автомобиля часто стучит и дребезжит дверь багажного отсека. Регулировка не помогает.

Экран мультимедийной системы может внезапно погаснуть, потом включается снова. Особенно часто это проявляется зимой. Также двигатель 1.6 л склонен к высокому расходу масла.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

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