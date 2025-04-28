Полностью голая сибирячка удивила людей на проезжей части, и попала на видео

В Новосибирске на видео попало, как голая женщина загорала на проезжей части

В Новосибирске голая женщина загорала на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия.112».

«Обнаженная женщина устроила шоу на оживленной улице. Неизвестная дама улеглась прямо на проезжей части, будто на пляже, громко кричала и пугала горожан. Ошеломленные прохожие вызвали полицию и медиков», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Экстренный НСК» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как женщина загорает, при этом из одежды на ней нет ничего. Далее на записи видно, как нарушительница бегает по улице и кричит.

По информации источника, медики госпитализировали сибирячку.

До этого сообщалось, что в Звенигороде голый мужчина бегал по дорогам. Очевидец запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как голый мужчина в одном черном носке перебегал проезжую часть в необорудованном для пешеходов месте.

Кроме того, в Новосибирске голая женщина бегала по проезжей части и пугала прохожих.

Ранее сибирячка на Mitsubishi не пропускала скорую с тяжелобольным.