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На видео попало, как голая сибирячка бегала по проезжей части и пугала прохожих

В Новосибирске на видео попало, как обнаженная женщина бегала по дорогам

В Новосибирске голая женщина бегала по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Act-54 Black.

«Обнаженная дама, бегущая по Орджоникидзе, удивила и напугала прохожих своим внешним видом», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина без одежды бежит по проезжей части, а после — по тротуару.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов задержали нарушительницу и передали ее медикам.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах водитель большегруза перекинул женщину через дорожное ограждение. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как женщина мешает проезду транспорта. Сначала она останавливается на проезжей части перед фурой, которая объезжает нарушительницу, после чего — перегораживает проезд большегрузу. Далее на записи видно, как водитель выходит из транспорта, берет женщину за руку и ведет к краю дороги, где перекидывает нарушительницу через ограждение.

Ранее на Кубани автомобили встали в пробку из-за завала из фруктов.

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