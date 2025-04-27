В Подмосковье голый мужчина игнорировал ПДД и попал на видео

В Подмосковье на видео попал полностью голый мужчина, бегающий по проезжей части

В Звенигороде голый мужчина бегал по дорогам. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Голый мужчина в одном носке вышел на прогулку под звездами в Звенигороде», — говорится в сообщении.

Очевидец запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как голый мужчина в одном черном носке перебегал проезжую часть в необорудованном для пешеходов месте.

До этого сообщалось, что в Уссурийске мужчина избил трех женщин на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина бьет женщину, после чего она падает на дорогу. Далее на записи видно, как нарушитель избивает женщин по очереди: приморец наносит удары в голову и пинает.

По информации источника, мужчина находился в состоянии опьянения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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