Сибирячка на Mitsubishi не пропускала скорую с тяжелобольным и попала на видео

В Новосибирске женщина на Mitsubishi не пропускала скорую с тяжелобольным

В Новосибирске женщина на Mitsubishi Lancer не пропускала автомобиль скорой помощи, который вез больного. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Во дворе улицы Технопарковой в Кольцово во вторник женщина запарковала свой Mitsubishi Lancer, загородив проезд скорой помощи, которая везла тяжелобольного», — рассказал очевидец.

Водитель автомобиля экстренных служб запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина перегородила проезд серым легковым автомобилем, при этом злоумышленница снимала происходящее на телефон. По словам медиков, в транспорте находился больной.

По информации источника, потребовалось семь минут, чтобы убедить водителя убрать машину.

До этого сообщалось, что в Черемхово Иркутской области женщина за рулем автомобиля Toyota врезалась в угол здания. Пострадавшую госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти. На опубликованных кадрах с последствиями аварии видно, что удар об угол здания пришелся на правую сторону праворульной Toyota.

Ранее в Челябинске автостоянку залило кипятком и заволокло паром.