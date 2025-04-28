Число госпитализированных после ДТП с автобусом во Владимирской области возросло

Минздрав Владимирской области: после ДТП с автобусом госпитализировали 16 человек

Число госпитализированных после ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

«В Александровскую районную больницу госпитализированы 16 человек (взрослые). Один пациент находится в реанимации, остальные — в отделениях», — говорится в сообщении.

По данным региональной прокуратуры, авария произошла около 02:40 мск на автодороге М8 «Холмогоры» (Москва — Ярославль). Автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся. В момент происшествия в салоне находились 55 пассажиров.

Региональное управление МВД России сообщало, что в результате ДТП пострадали около 35 человек.

Накануне сообщалось, что во Владивостоке пассажирский автобус следовал по маршруту №54 и протаранил кафе на Луговой улице. В результате происшествия пострадавших не было, но повреждены несколько автомобилей.

Ранее под Казанью легковушка с младенцем в салоне загорелась после лобового столкновения.