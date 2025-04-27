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Во Владивостоке автобус врезался в кафе

Во Владивостоке пассажирский автобус врезался в кафе и сбил авто

Во Владивостоке пассажирский автобус влетел в популярное кафе и снес автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25 и публикует кадры с места происшествия.

Отмечается, что автобус, следующий по маршруту №54, протаранил кафе быстрого питания на Луговой улице. Кроме кафе под удар попали еще несколько автомобилей.

Telegram-канал VLNews25 уточнил, что пассажиров из автобуса высадили. О пострадавших не сообщается. Причины аварии пока не сообщаются.

25 апреля сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области водитель рейсового автобуса выпал из кабины и попал под его колеса. В результате ДТП мужчина получил травмы, он госпитализирован. О причинах аварии не сообщается. На опубликованном фото видно, что автобус ПАЗ-3205 с табличкой 30-го маршрута стоит на обочине дороги. Он огражден сигнальными конусами.

Ранее в Забайкалье местный житель сжег автомобиль свидетеля его ссоры с женой.

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