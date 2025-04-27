Под Казанью легковушка с младенцем в салоне загорелась после лобового столкновения

Под Казанью Kia с младенцем салоне загорелась после лобового тарана

Под Казанью автомобиль Kia с младенцем в салоне загорелся после лобового столкновения с Audi. Об этом сообщает Telegram-канал «Татарстан-24».

«По предварительным данным, водитель Audi Q5 выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Ceed. От удара легковушка съехала в кювет и загорелась. В салоне Kia находилась семья с годовалым ребенком», — говорится в сообщении.

По информации источника, в момент ДТП ребенок находился в специальном кресле, что помогло избежать серьезных травм. В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное расследование в отношении водителя Audi.

До этого сообщалось, что в Самаре мужчины устроили массовую драку в автобусе из-за громких разговоров. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся в общественном транспорте. При этом на записи слышно, как женщины кричат и просят вызвать полицию.

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