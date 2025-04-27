Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Казанью легковушка с младенцем в салоне загорелась после лобового столкновения

Под Казанью Kia с младенцем салоне загорелась после лобового тарана
close
Госавтоинспекции МВД по республике Татарстан

Под Казанью автомобиль Kia с младенцем в салоне загорелся после лобового столкновения с Audi. Об этом сообщает Telegram-канал «Татарстан-24».

«По предварительным данным, водитель Audi Q5 выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Ceed. От удара легковушка съехала в кювет и загорелась. В салоне Kia находилась семья с годовалым ребенком», — говорится в сообщении.

По информации источника, в момент ДТП ребенок находился в специальном кресле, что помогло избежать серьезных травм. В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное расследование в отношении водителя Audi.

До этого сообщалось, что в Самаре мужчины устроили массовую драку в автобусе из-за громких разговоров. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся в общественном транспорте. При этом на записи слышно, как женщины кричат и просят вызвать полицию.

Ранее пенсионерка из Абакана «что-то нажала в машине» и протаранила автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами