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Во Владимирской области при опрокидывании автобуса пострадали свыше 30 человек

МВД: во Владимирской области опрокинулся автобус, пострадали около 35 человек
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Александровском районе Владимирской области экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся, пострадали около 35 человек. Об этом сообщило региональное управление МВД России на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 28 апреля, около 2:40 по московскому времени. По состоянию на 4:30 за медицинской помощью обратились почти 35 человек, отметили в ведомстве.

В автобусе находились 55 человек.

В настоящее время на месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Причина ДТП устанавливается.

Накануне сообщалось, что во Владивостоке пассажирский автобус следовал по маршруту №54 и протаранил кафе быстрого питания на Луговой улице. Кроме кафе под удар попали еще несколько автомобилей. Пассажиров из автобуса высадили. О пострадавших не сообщалось. Причины аварии пока неизвестны.

24 апреля водитель курсировавшего по населенному пункту ДНР автобуса потерял сознание на рабочем месте. По информации «Mash на Донбассе», инцидент произошел в Макеевке. Сидевший за рулем автобуса №7 63-летний мужчина, как рассказали пассажиры, притормозил и потерял сознание. Очевидцы бросились реанимировать водителя, однако это не возымело эффекта. Прибывшие на место медики также пытались оказать помощь, но спасти человека не удалось.

Ранее маршрутка с людьми влетела в несколько легковушек и попала на видео в Уфе.

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