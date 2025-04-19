Маршрутка с людьми влетела в несколько легковушек и попала на видео в Уфе

В Уфе маршрутка с людьми протаранила несколько легковушек

В Уфе 19 апреля маршрутка с пассажирами протаранила несколько легковых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Около 10:00 водитель пассажирского автобуса «Форд» в районе остановки «Универмаг Уфа» потерял управление, выехал на встречную полосу, наехал на «Опель Зафира» и «Лада Гранта», припаркованные на обочине», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: сломаны капоты, бамперы, колеса, смяты кузова.

По информации источника, в момент столкновения в легковых автомобилях людей не было. В результате ДТП водитель маршрутки и три пассажира получили травмы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят административное расследование.

До этого сообщалось, что в Омске 18 апреля в массовом ДТП пострадали несовершеннолетние.

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