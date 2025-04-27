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В Башкирии на видео попали последние секунды перед лобовым тараном Chevrolet «КамАЗом»

В Башкирии на видео попало, как большегруз протаранил Chevrolet Niva

В Башкирии «КамАЗ» врезался в Chevrolet Niva. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Момент ДТП в Уфимском районе на втором км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк, где столкнулись «Шевроле Нива» и «КамАЗ»», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор большегруза запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, «КамАЗ» выезжает на встречную полосу движения и врезается в легковой автомобиль, водитель которого пытался уйти от столкновения.

По информации источника, в результате аварии водитель и пассажир Chevrolet Niva получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что во Владивостоке пассажирский автобус влетел в популярное кафе и снес автомобили. Транспорт, следующий по маршруту №54, протаранил кафе быстрого питания на Луговой улице. Кроме кафе под удар попали еще несколько автомобилей. Пассажиров из автобуса высадили. О пострадавших и причинах аварии не сообщается.

Кроме того, в Москве на МКАД массовое ДТП затруднило движение транспорта.

Ранее в Забайкалье местный житель сжег автомобиль свидетеля его ссоры с женой.

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