«Бросил зажигалку под кузов и скрылся»: россиянин поджег машину свидетеля ссоры с женой

В Забайкальском крае мужчина поджег автомобиля свидетеля его ссоры с женой, сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД

«Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы опросили владельца сгоревшего автомобиля и выяснили, что накануне он стал свидетелем ссоры между мужчиной и женщиной. По словам потерпевшего, он вступился за женщину и гражданин, бросив зажигалку под его машину, скрылся», — отмечается в сообщении полиции.

Автомобиль вспыхнул и был полностью уничтожен огнем. По стечению обстоятельств, у машины накануне прохудился бензобак и топливо вытекло на асфальт. При этом автовладелец запомнил внешность поджигателя и смог его описать, 22-летнего злоумышленника задержали полицейские. Ему предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества.

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