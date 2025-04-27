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Массовое ДТП парализовало движение транспорта на МКАД

На МКАД массовая авария затруднила движение транспорта
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на МКАД массовое ДТП затруднило движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 68 км МКАД (в районе съезда №68А) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

По информации источника, в результате аварии образовалась автомобильная пробка длиной в 1,5 километра. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области образовалась многокилометровая пробка из-за возгорания большегрузного автомобиля. Водители-дальнобойщики, ставшие свидетелями пожара, предположили, что в фуре Iveco вспыхнуло масло. В районе места пожара организовано реверсивное движение. На опубликованных Госавтоинспекцией кадрах пожарные тушат автомобиль.

Ранее массовая авария парализовала движение на МКАД.

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