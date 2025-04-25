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Появились кадры работы следователей на месте подрыва Volkswagen в Балашихе

СК РФ опубликовал видео работы следователей на месте подрыва авто в Балашихе

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал в своем Telegram-канале видео работы следователей и криминалистов на месте убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Судя по видео, автомобиль Volkswagen Golf после подрыва полностью сгорел. У него открыт капот, пробиты все колеса и нет стекол. Отсутствует задняя часть кузова вместе с крышкой багажника. Повсюду валяются мелкие детали от машины.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался утром 25 апреля на бульваре Нестерова. Согласно одной из версий, в авто могла сработать самодельная бомба. В результате взрыва пострадал один человек, который получил травмы, несовместимые с жизнью.

Погибший — 59-летний генерал Минобороны РФ Ярослав Москалик, утверждает Baza. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, уточняет Life со ссылкой на SHOT.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе.

Ранее сообщалось, что «Газель» взорвалась в Самаре.

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