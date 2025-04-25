СК России возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля в Балашихе

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе Московской области возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи СК России, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов», — говорится в сообщении СК.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался утром 25 апреля на бульваре Нестерова. Согласно одной из версий, в авто могла сработать самодельная бомба. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал один человек, который получил травмы, не совместимые с жизнью.

Позже стало известно, что предыдущая владелица взорвавшегося в Балашихе автомобиля Volkswagen Golf год назад продала его мигранту из Азербайджана.

23 апреля на парковке в «Москве-Сити» случился пожар, прозвучали взрывы. Как уточнили в МЧС, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ «Афимолл Сити». Спасатели потушили пламя. Что известно о пожаре — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что «Газель» взорвалась в Самаре.