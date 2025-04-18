«Газель» взорвалась в Самаре, и это попало на видео

В Самаре взорвалась «Газель». Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Пожар на складе в Смышляевке», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как горит транспорт, при этом пламя охватило автомобиль полностью. Далее на записи видно, как «Газель» взрывается.

По информации источника, в транспорте детонировал газовый баллон.

До этого сообщалось, что в Иркутской области фура врезалась в «Газель». На кадрах было видно, что на проезжей части стоят поврежденные грузовики, при этом фура горит на обочине дороги. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. На записи также видно, что запчасти от автомобилей разбросаны по проезжей части.

По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением, вылетел в отбойник и врезался в другой транспорт.

Также уточняется, в результате ДТП водитель и пассажир микроавтобуса получили травмы, прибывшие на место аварии медики госпитализировали пострадавших.

Ранее в Новосибирске припаркованную «Газель» снесло ветром.