Момент задержания мигрантов-насильников в Иваново попал на видео

В Иванове на видео попал момент задержания полицией мигрантов, которые семь часов насиловали девушку. Эксклюзивные кадры появились у «Газеты.Ru».

На кадрах видно, что полицейские выводят из подъезда и сажают в служебный фургон УАЗ четверых мужчин. По словам свидетельницы Елены, в отделение увезли всех, кто был в квартире. Женщины на тот момент в помещении уже не было.

О том, что в Иваново мигранты толпой изнасиловали женщину, стало известно 24 апреля. По данным Telegram-канала «Инцидент Россия.112», сначала ее несколько часов насиловали у подъезда в машине, а затем обнаженную унесли в квартиру.

Как сообщают местные СМИ, все началось с того, что двое мигрантов, притворившись таксистами, посадили женщину к себе в машину.

Подробнее об инциденте - читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о судьбе мигранта, изнасиловавшего кстовскую школьницу в такси.