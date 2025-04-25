Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Момент задержания мигрантов-насильников в Иваново попал на видео

На видео попал момент задержания полицией мигрантов-насильников в Иваново

В Иванове на видео попал момент задержания полицией мигрантов, которые семь часов насиловали девушку. Эксклюзивные кадры появились у «Газеты.Ru».

На кадрах видно, что полицейские выводят из подъезда и сажают в служебный фургон УАЗ четверых мужчин. По словам свидетельницы Елены, в отделение увезли всех, кто был в квартире. Женщины на тот момент в помещении уже не было.

О том, что в Иваново мигранты толпой изнасиловали женщину, стало известно 24 апреля. По данным Telegram-канала «Инцидент Россия.112», сначала ее несколько часов насиловали у подъезда в машине, а затем обнаженную унесли в квартиру.

Как сообщают местные СМИ, все началось с того, что двое мигрантов, притворившись таксистами, посадили женщину к себе в машину.

Подробнее об инциденте - читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о судьбе мигранта, изнасиловавшего кстовскую школьницу в такси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами