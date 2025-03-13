Стало известно о судьбе мигранта, изнасиловавшего кстовскую школьницу в такси

Таксиста Али, изнасиловавшего школьницу в кстовском такси, посадили на 10 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Полтора года назад извращенец надругался над 16-летней официанткой местного кафе в лесополосе. После отвез домой и приказал ждать следующих «свиданий». Если она хоть кому-то расскажет, угрожал продать в рабство», — говорится в сообщении.

По информации источника, несовершеннолетняя рассказала о случившемся старшим сестрам, а те – матери. После этого сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который находился возле Москвы. Затем по решению суда мужчину отправили в колонию строгого режима.

До этого сообщалось, что в Новокузнецке на улице Туркменской Honda Vezel сбил бежавшую за собакой школьницу. Уличная камера запечатлела произошедшее. На кадрах видно, как девочка бежит за собакой по проезжей части, где ее сбивает автомобиль. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы.

Ранее автомобиль застрял в подземном переходе и повис над лестницей.