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В Иваново мигранты толпой изнасиловали женщину в машине

В Иваново мигранты толпой изнасиловали женщину в автомобиле
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Telegram-канал «Инцидент Россия | 112 | ЧП | Новости»

В Иваново мигранты толпой изнасиловали женщину в автомобиле около подъезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия.112».

«В Иваново толпа мигрантов по очереди изнасиловали девушку, которую перед этим напоили. Сначала ее несколько часов насиловали у подъезда в машине. Потом затащили в квартиру и около семи часов продолжали уже там», — говорится в сообщении.

На опубликованном в сети фото видно, как мужчины несут раздетую женщину по подъезду.

По информации источника, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают нарушителей.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах водитель большегруза перекинул женщину через дорожное ограждение. На кадрах видно, как женщина мешает проезду транспорта. Сначала она останавливается на проезжей части перед фурой, которая объезжает нарушительницу, после чего — перегораживает проезд большегрузу. Далее на записи видно, как водитель выходит из транспорта, берет женщину за руку и ведет к краю дороги, где перекидывает нарушительницу через ограждение.

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