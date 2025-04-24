«Занесли в подъезд абсолютно голую»: в Иваново группа мигрантов изнасиловала девушку

В Иваново иностранцы изнасиловали девушку: сначала ее принудили к половому акту в машине около многоквартирного дома, а затем обнаженную унесли в квартиру, где действия сексуального характера продолжались до утра. Полицию на место вызвали сотрудники управляющей компании — на полученных «Газетой.Ru» эксклюзивных кадрах видно, что правоохранители задержали четверых подозреваемых. При этом самой девушки на момент прибытия силовиков в квартире уже не было. В ситуации разбирается областной СК.

Как сообщили «Газете.Ru» в управляющей компании «Интерстрой», обслуживающей дом, где произошло вероятное преступление, сам инцидент случился в ночь на 13 апреля 2025 года.

«В воскресенье, 13 апреля, примерно в 11:20 к нам обратилась жительница дома с просьбой просмотреть камеры 1-го подъезда, так как от одного из жильцов поступила жалоба, что кто-то шумел в 3 часа [ночи] в подъезде. Мы начинаем просматривать сначала камеры в подъезде по времени плюс-минус около 3 часов ночи. Видим по камерам, как люди нерусской национальности постоянно ходят туда-обратно из подъезда и в подъезд. Начинаем проматывать видео камер внутри подъезда и видим, как в 1:43 заходят двое нерусских и несут в руках чью-то одежду, через пару минут один спускается обратно, второй, судя по походке — выпивший, спускается просто на первый этаж, он постоял у лифта и ушел обратно на второй этаж. Спустя 7–10 минут мы видим: заносят абсолютно голую девушку в одной только майке на руках. Один несет, второй снимает на видео», — рассказал представитель УК.

О том, что в Иваново мигранты изнасиловали женщину в автомобиле около подъезда, стало известно 24 апреля. По данным Telegram-канала «Инцидент Россия.112», сначала ее несколько часов насиловали у подъезда в машине, а затем обнаженную унесли в квартиру, где действия сексуального характера продолжились до утра.

«Затем я начинаю просматривать камеры внутри подъезда на реальное время, это было где-то 12:30 дня, чтобы понять: выходила девушка или нет. В 12:40 вижу, как заходят снова двое людей нерусской национальности и поднимаются в эту же квартиру, к этому времени наряд так и не приехал. Только после второго звонка в «112» минут через 10 подъехал наряд, [полицейские] поднялись в квартиру и всех, кто там был, увезли в отделение. Девушки в квартире уже не было», — рассказали в управляющей компании.

На кадрах, предоставленных «Газете.Ru», видно, как полицейские выводят из подъезда и сажают в служебный фургон «УАЗ СГР» четверых мужчин.

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В то же время в УК отметили, что вызов полиции по факту вероятных действий сексуального характера был инициирован компанией, а не пострадавшей, как ранее сообщалось в ряде СМИ.

Пострадавшая, судя по записям камер видеонаблюдения, самостоятельно покинула квартиру в сопровождении одного из мигрантов.

Она села с ним в автомобиль Nissan — тот же, в котором накануне были запечатлены кадры насилия, — и уехала в неизвестном направлении.

В управляющей компании полагают, что резонанс этот инцидент получил только из-за того, что шокирующие кадры изнасилования попали в соцсети. Информации о подаче в полицию заявления со стороны пострадавшей нет, в связи с этим в УК считают, что всех задержанных мигрантов спустя время могли отпустить из участка МВД.

Опоили или подмешали наркотики

По данным интернет-портала Regnum, пострадавшая находилась в состоянии сильного опьянения — причем «рассматривается версия», что напоить девушку алкоголем или подмешать ей наркотики могли сами предполагаемые насильники.

Как сообщили порталу жильцы дома, квартиру, в которую принесли пострадавшую, иностранцы арендуют. Всего в ней проживали шестеро человек.

«Из той квартиры были взяты под стражу четыре человека неславянской внешности. Где остальные — сейчас неизвестно. Владелец квартиры с соседями не общается. Никто не знает даже его имени. Он сдает квартиру иностранцам и редко появляется. Эти иностранцы регулярно шумят, на них все жалуются», — заявила изданию соседка задержанных.

До этого в ряде Telegram-каналов появилась версия, что пострадавшая попала к предполагаемым насильникам, заказав такси: один из иностранцев подъехал к ней раньше, перехватив вызов. В управлении Следственного комитета по Ивановской области заявили телеканалу «360.ru», что в связи с сообщениями в СМИ инициирована проверка этой информации, выясняются все обстоятельства происшествия.