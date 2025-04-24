В Москве школьники на электросамокате «подрезали» машины и попали на видео

В Москве на видео попало, как дети пронеслись на электросамокате в потоке авто

В Москве школьники ехали на электросамокате в потоке автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Еще двоих школьников на одном самокате заметили в Троицком округе. Они подрезали водителей авто на трассе», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два школьника едут на одном самокате, при этом один из нарушителей сидит на корточках. На записи также видно, что они едут в потоке автомобилей на большой скорости.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина на моноколесе ехал по дороге общего пользования. На кадрах видно, как мужчина на моноколесе едет по дороге и объезжает автомобили. На записи также видно, что москвич смотрит в телефон во время движения.

Кроме того, в Москве мужчина не выпускал женщину и ребенка из автомобиля такси, читая им молитву. На кадрах видно, как мужчина держит дверь и читает молитву, при этом женщина кричит, а ребенок плачет.

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