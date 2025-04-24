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Моноколесник, глядя в смартфон, промчался по ТТК в Москве

В Москве на видео попало, как моноколесник промчался в потоке машин

В Москве мужчина на моноколесе ехал по дороге общего пользования. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«ТТК в районе Сущевского вала — замечен бесстрашный участник дорожного движения, который ехал посередине рядов», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина на моноколесе едет по дороге общего пользования и объезжает автомобили. На записи также видно, что москвич смотрит в телефон во время движения.

До этого сообщалось, что в городе Мичуринске Тамбовской области автомобиль Lada Priora въехал в толпу людей на светофоре. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль въезжает в людей, переходящих проезжую часть в оборудованном для пешеходов месте. От удара люди падают.

По информации источника, в результате ДТП пострадали четыре человека: у них зафиксировали черепно-мозговые травмы, ушибы грудной клетки и ссадины. Медики оценивают состояние троих людей как тяжелое.

Ранее космонавт пострадал в ДТП в Москве.

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