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На видео попало, как москвич удерживал женщину с ребенком в авто, читая молитвы

В Москве на видео попало, как мужчина напал на женщину с ребенком в такси

В Москве мужчина не выпускал женщину и ребенка из автомобиля такси, читая им молитву. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва М125».

«Неадекват напал на девушку с маленьким ребенком, когда они садились в такси в Дмитровском районе. Он удерживал их в салоне, читая при этом молитвы. Напуганная заложница позвонила мужу, который тут же примчался, догнал безумца и сдал в полицию», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина держит дверь и читает молитву, при этом женщина кричит, а ребенок плачет. После этого москвичка пытается закрыть двери, но злоумышленник открывает их с другой стороны. Далее на записи видно, как подъезжает черный автомобиль, из которого выходит мужчина и начинает кричать на нападавшего, от чего последний убегает.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах водитель большегруза перекинул женщину через дорожное ограждение. На кадрах видно, как водитель выходит из транспорта, берет женщину за руку и ведет к краю дороги, где перекидывает нарушительницу через ограждение.

Ранее броневик сбил младшеклассника в Башкирии.

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