Броневик сбил младшеклассника в Башкирии, и это попало на видео

В Башкирии на видео попало, как ребенок отлетел от удара броневика

В городе Затоне грузовик сбил ребенка на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «БащДТП».

«В Затоне броневик сбил мальчика, резко выбежавшего на дорогу. <…> Двое школьников перебегали дорогу. В это же время по проезжей части ехал грузовой автомобиль. Водитель не успел среагировать. Не сбавляя скорости, он сбил одного из мальчиков», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок с портфелем выбегает на проезжую часть, где его сбивает броневик. От удара школьник отлетает в сторону.

По информации источника, в настоящее время уточняется информация о состоянии ребенка.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД мужчина попал под три автомобиля. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина переходит проезжую часть, при этом он планирует преодолеть шесть полос. Во время перехода мужчина смотрит по сторонам и периодически останавливается на дорожной разметке.

Ранее в Севастополе школьник сделал кульбит в воздухе после удара Hyundai.