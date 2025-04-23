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Голая парочка дзержинцев танцевала на машине под песни Кадышевой и попала на видео

В Дзержинске обнажившиеся мужчины танцевали на крыше авто под песни Кадышевой

В Дзержинске два мужчины танцевали на крыше автомобиля под песни Надежды Кадышевой. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Дзержинская молодежь зажгла под Кадышеву», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины стоят на крыше черной машины и танцуют под песню Надежды Кадышевой, размахивая одеждой. При этом на записи видно, что один из нарушителей стоит на автомобиле с голым торсом.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мужчины устроили танцы на крыше микроавтобуса. На кадрах видно, как пять мужчин стоят на крыше транспорта и танцуют, от их движений микроавтобус шатается. На записи также видно, что вокруг нарушителей собралась толпа.

Кроме того, в Москве на МКАД мужчина попал под три автомобиля. Уличная камера запечатлела инцидент. На записи видно, как в него врезается легковой автомобиль, от удара москвич падает, и его задевает еще одна машина. После двух наездов мужчину переезжает третий автомобиль, который несколько метров протаскивает пешехода по дороге.

Ранее тяжелый тягач «бросил» легковушку на ограждение в Подмосковье.

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