Владивостокцы устроили танцы на крыше микроавтобуса и попали на видео

В Приморье на видео попало, как мужчины танцевали на крыше микроавтобуса

Во Владивостоке мужчины устроили танцы на крыше микроавтобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток и Приморье».

«На набережной Владивостока в воскресенье вечером очевидцы сняли на видео, как группа молодых людей забралась на крышу припаркованного микроавтобуса и начала там активно танцевать. Судя по кадрам, танцполом стал автомобиль с надписью о грузоперевозках», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как пять мужчин стоят на крыше транспорта и танцуют, от их движений микроавтобус шатается. На записи также видно, что вокруг нарушителей собралась толпа.

До этого сообщалось, что в Воронеже водитель избил курьера из-за того, что последний задел зеркало автомобиля. На кадрах видно, как доставщик сумкой задевает черный автомобиль, из которого выходит водитель и начинает бить курьера. От одного удара мужчина падает на асфальт, после чего нарушитель продолжает наносить ему серьезные удары: толкает, бьет в голову и спину.

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