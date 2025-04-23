Москвичи подрались в автомобильной пробке, и это попало на видео

Shot: Утренний спарринг двух московских водителей на светофоре попал на видео

В Москве водители Chevrolet и грузовика подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Утренний спарринг двух московских водителей прямо на светофоре — под «Комету» из соседней тачки. Неизвестно, сколько бы еще бился мужичок из «Шевроле», если бы к водителю грузовика не подоспело подкрепление из кабины», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как из красной легковой машины выходит водитель и направляется в сторону грузовика, откуда выходит его оппонент. Мужчины начинают бить друг друга на проезжей части, но в это время к ним подбегают прохожие и пассажиры грузовика, которые разнимают конфликтующих.

До этого сообщалось, что космонавт Александр Полещук пострадал в аварии в Москве. На опубликованных в сети кадрах видно, что поврежден кузов черного автомобиля. На место ДТП приехал эвакуатор, чтобы забрать поврежденный Mercedes.

Ранее Mercedes рэпера остался без крыши после «жуткого» ДТП в Новой Москве.