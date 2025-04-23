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На территории «Москвы-Сити» потушили взорвавшийся автомобиль

Shot: взорвавшийся в подземном паркинге «Москва-Сити» автомобиль потушили

Машину, которая взорвалась на парковке в »Москве-Сити», удалось потушить, сообщает Telegram-канал Shot.

«На месте одна скорая и несколько пожарных расчетов. Информация о пострадавших и кому принадлежит авто выясняется», — уточняет канал.

О том, что машина взорвалась на парковке в ТЦ «Афимолл» в Москве, стало известно днем 23 апреля 2025 года. Что стало причиной взрыва, не сообщается. О пострадавших неизвестно.

До этого сообщалось, что в Подмосковье тягач столкнулся с легковым автомобилем. Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на соседнюю полосу движения, где сталкивается с тягачом, от удара первый таранит ограждение и перелетает через транспорт. После этого люди выходят из поврежденной машины. На записи также видно, что запчасти от автомобилей разлетелись по проезжей части.

Ранее тройной наезд на москвича, переходившего МКАД, попал на видео.

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