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Элджей продолжил собирать штрафы на своем Hummer H2

SHOT: рекордсмен по числу штрафов Элджей начал собирать новые автодолги
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости/Telegram-канал SHOT

Музыкант Элджей продолжил собирать автомобильные штрафы на своем Hummer H2. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«30-летний Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) продолжил гонять по столице и нарушать ПДД: за первые четыре месяца этого года его Hummer H2 заработал 30 штрафов. В основном это нарушения правил разметки, правил стоянки и неоплата проезда по платным дорогам», — говорится в сообщении.

По информации источника, с начала 2025 года мужчина нарушил ПДД 30 раз. В настоящее время музыкант должен оплатить штрафы на 11 тысяч рублей, при том, что большую часть, а именно 24 штрафа, он уже погасил.

До этого сообщалось, что внедорожник Элджея собрал 52 штрафа за полгода.

«Часть штрафов на Hummer H2 2009 года выпуска, которые висят с февраля 2024 года на машине Алексея Узенюка (настоящее имя Элджея), — за проезд на красный и неоплаченную парковку. Больше всего — за превышение скорости — на 50 тыс. рублей», — указывал SHOT.

Отмечалось, что Элджей закрыл 46 штрафов, в итоге неоплаченными были еще шесть — на 6 тыс. рублей.

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