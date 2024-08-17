Автомобиль Элджея получил 52 штрафа за нарушение ПДД

Внедорожник певца Элджея собрал 52 штрафа за последние полгода. И установил абсолютный рекорд: более 500 штрафов на одном авто за шесть лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Часть штрафов на Hummer H2 2009 года выпуска, которые висят с февраля этого года на машине Алексея Узенюка (настоящее имя Элджея), — за проезд на красный и неоплаченную парковку. Больше всего — за превышение скорости — на 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Элджей оплатил 46 штрафов, сейчас на нем висят еще шесть — на 6 тыс. рублей.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее, чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.

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