Космонавт пострадал в ДТП в Москве

Космонавт Александр Полещук пострадал в аварии в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ.Новости».

«Mercedes и такси столкнулись на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что поврежден кузов черного автомобиля. На записи также видно, что запчасти от машин разбросаны на проезжей части. На место ДТП приехал эвакуатор, чтобы забрать поврежденный Mercedes.

По информации источника, космонавт Александр Полещук совершил 179-дневный полет на станцию «Мир» в одиночестве. Кроме того, мужчина два раза выходил в открытый космос.

До этого сообщалось, что в Новой Москве Mercedes начинающего рэпера остался без крыши после столкновения с грузовиком. На кадрах видно, что серый автомобиль стоит без крыши возле грузовика. На записи также видно, что на место аварии прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

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