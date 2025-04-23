Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Космонавт пострадал в ДТП в Москве

РЕН ТВ: космонавт Александр Полещук пострадал в ДТП в Москве
close
Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

Космонавт Александр Полещук пострадал в аварии в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ.Новости».

«Mercedes и такси столкнулись на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что поврежден кузов черного автомобиля. На записи также видно, что запчасти от машин разбросаны на проезжей части. На место ДТП приехал эвакуатор, чтобы забрать поврежденный Mercedes.

По информации источника, космонавт Александр Полещук совершил 179-дневный полет на станцию «Мир» в одиночестве. Кроме того, мужчина два раза выходил в открытый космос.

До этого сообщалось, что в Новой Москве Mercedes начинающего рэпера остался без крыши после столкновения с грузовиком. На кадрах видно, что серый автомобиль стоит без крыши возле грузовика. На записи также видно, что на место аварии прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее гаишник на Skoda устроил лобовое ДТП в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами