Общие полисы ОСАГО для России и Белоруссии можно приобрести с 23 апреля

Продажа полисов ОСАГО, которые будут сразу действовать на территории России и Белоруссии, начнется 23 апреля, сообщает «Российская газета». Для этого надо будет поставить галочку в нужном месте при оформлении электронного полиса ОСАГО.

Полисы с расширением на территорию Белоруссии можно оформить только в электронном виде. В России на это уполномочены девять страховых компаний: «АльфаСтрахование», «ГСК «Югория», «Зетта Страхование», «Спасские ворота», СК «Двадцать первый век», «СК «Согласие», «Росгосстрах», «ВСК» и «РЕСО-Гарантия».

До этого стало известно, что российский союз автостраховщиков (РСА) предложит Центральному банку ввести свободный тариф по ОСАГО.

Так, для аварийных водителей стоимость ОСАГО продолжит расти, а для 85% автовладельцев цена на эту страховку не изменится. Для последних будет доступна дополнительная скидка за счет хорошего коэффициента «бонус-малус» (КБМ, показатель безаварийного вождения).

Также газета «Коммерсантъ» писала, что российские власти отложили минимум до 30 июня запуск автоматической рассылки уведомлений водителям, у которых нет полиса ОСАГО.

Уведомления планировали рассылать через Госуслуги в качестве эксперимента. По данным газеты, причиной переноса стали споры между Минфином, Минцифры, МВД и Банком России.

Ранее депутаты предложили взыскивать ущерб с виновника ДТП без полиса ОСАГО.