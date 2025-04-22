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Автомобильная авария парализовала движение транспорта на юге Москвы

Автомобильная авария парализовала движение на Даниловской набережной в Москве
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Depositphotos

В Москве на Даниловской набережной столкнулись мотоцикл и автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

«На Даниловской набережной в районе дома 6 произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. Движение в районе ДТП затруднено на 400 метров. В ведомстве призвали водителей искать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Казани автомобили устроили гонки на автобусной полосе и попали в ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как два автомобиля выезжают на автобусную полосу, после чего задевают другой транспорт, и одна из машин переворачивается. На записи также видно, что после столкновения начинает идти дым. На место аварии приезжали медики.

Ранее в Горно-Алтайске гаишники задержали коня, который игнорировал ПДД и попал на видео.

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