Корейская компания Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

«В апреле южнокорейскому производителю одобрили четыре заявки на регистрацию товарного знака. Один из них позволит компании проектировать автомобильные заводы и промышленные предприятия. Два других — производить масла, машины, а также обслуживать их. Четвёртый зарегистрированный товарный знак — Kia Connect», — сообщает канал.

В апреле появилась информация, что Kia собирается вернуться в Россию. Такая информация просочилась в СМИ, после чего компания стала уверять, что журналисты их неправильно поняли.

Дилеры «Авилон» и «Рольф» прогнозируют, что при немедленной отмене санкций против России Hyundai Motor, владеющей Kia, понадобится от полутора до трех лет на реинтеграцию в российский авторынок.

На данный момент Kia только готовит почву к возвращению в Россию, поэтому о восстановлении полного цикла деятельности говорить рано, полагает коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Ранее стало известно, какой японский бренд может вернуться в Россию.