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В России спрогнозировали рекордное повышение цен на авто с 1 мая

Автоэксперт Коротков: цены на авто в России вырастут на 25% с 1 мая
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России с 1 мая 2025 года могут сильно подорожать новые и подержанные автомобили, заявил в интервью riamo.ru руководитель проекта Likvi.com Александр Коротков.

«Анализируя текущее состояние автомобильного рынка РФ, мы можем сделать вывод о том, что с 1 мая 2025 года цены на автомобили в России вырастут на 25%. Это связано с ужесточением правил расчета утилизационного сбора и закрытием лазеек для льготной растаможки через страны ЕАЭС», — сказал Коротков.

По его словам, особенно это затронет премиум-сегмент. Модели Mercedes-Benz G-Класс, Range Rover и Lexus, скорее всего, подорожают сильнее всего, так как их импорт сопровождается дополнительными логистическими и пошлинными затратами.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Ранее стало известно, как купить новый автомобиль с большой скидкой.

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