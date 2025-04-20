Отлетевшая от гоночного автомобиля шина вернулась на колесо во время гонок

Baza: шина отлетела от гоночной машины и вернулась на колесо во время гонок

Шина отлетела от гоночного автомобиля и сама вернулась на колесо во время гонок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Магия произошла на чемпионате Санкт-Петербурга по дрифту. Поначалу редакция «Базы» решила, что это проделки ИИ. Однако, отсмотрев трансляцию, мы убедились, что аномалия произошла на самом деле», — сообщает канал.

По данным Baza, хозяин магического Nissan — Артем Перепелица — занял в итоге третье место в личном зачете, хотя, как он потом признался в своих соцсетях, вообще не верил, что эта машина привезет его к пьедесталу.

До этого член общественного совета при министерстве транспорта РФ Алексей Кучмин заявил, что любителям дрифта необходимо оборудовать специальные площадки, где они могли бы тренировать свои навыки.

«Можно предоставить им возможность упражняться в своих навыках на специально оборудованных для этого площадках за пределами города. Они уже существуют: например, в Москве. Необходимо заняться обустройством сопутствующей инфраструктуры, тем самым обеспечить желающим возможность покататься и выпустить пар. Уверен, что Москва сможет стать в этом примером другим регионам», – сказал Кучмин.

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением разрешить полицейским в одностороннем порядке аннулировать регистрацию слишком шумных автомобилей. По его словам, выявлять такие машины можно с помощью специальных приборов.

Ранее сообщалось, что на Украине депутаты предложили лишать прав водителей за дрифт.