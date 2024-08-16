Специальные площадки для дрифта предложили организовать в Москве

Любителям дрифта необходимо оборудовать специальные площадки, где они могли бы тренировать свои навыки. Об этом сообщает Агентство городских новостей Москва» со ссылкой на члена общественного совета при министерстве транспорта РФ Алексея Кучмина.

«Можно предоставить им возможность упражняться в своих навыках на специально оборудованных для этого площадках за пределами города. Они уже существуют: например, в Москве. Необходимо заняться обустройством сопутствующей инфраструктуры, тем самым обеспечить желающим возможность покататься и выпустить пар. Уверен, что Москва сможет стать в этом примером другим регионам», – сказал Кучмин.

До этого депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением разрешить полицейским в одностороннем порядке аннулировать регистрацию слишком шумных автомобилей. По его словам, выявлять такие машины можно с помощью специальных приборов.

Он отметил, что граждане различных российских городов стали жаловаться на шумные машины. Сигналы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных мегаполисов.

Кроме того, координатор Московского городского отделения партии ЛДПР Роман Крастелев предложил поднять штраф за превышение водителями авто и мотоциклов уровня шума с 500 рублей до 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на Украине депутаты предложили лишать прав водителей за дрифт.