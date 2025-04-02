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Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 упал в реку со стометровой высоты в Дагестане

В Дагестане Toyota Land Cruiser 200 упал в горную реку со стометровой высоты
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Telegram-канал Mash Gor

Японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200 улетел с обрыва в горную реку в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Водитель не справился с управлением из-за сильного дождя. Land Cruiser 200 вынесло с дороги, он пролетел около 100 метров. Проезжающие мимо водители заметили снесенный отбойник, а потом и машину в реке. Помочь пострадавшим и вытащить внедорожник собрались 50 человек», — говорится в сообщении канала.

По предварительным данным, один из сидевших в Toyota Land Cruiser 200 в момент ДТП пассажиров не выжил.

До этого в Красноярском крае столкнулись Tank с прицепом и Jaecoo.

Видеорегистратор машины Jaecoo запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на встречную полосу движения и врезается в машину. От удара у Jaecoo трескается лобовое стекло.

По информации источника, в результате ДТП 63-летний водитель Jaecoo получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажир и водитель Tank пострадали, их доставили в больницу.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа полиции.

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