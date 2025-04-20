«Вернется в привычную среду»: нарколог Шуров предрек Ефремову возвращение к прежней жизни

Актер Михаил Ефремов вернется в ту же богемную среду, в которой находился до того, как попал в ДТП. Об этом kp.ru заявил психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Беда в том, что сейчас, после колонии, актер вернется в ту же богемную среду. Я напомню, что после ДТП в крови Ефремова нашли не только алкоголь, но еще и два вида наркотика. А это уже полинаркомания, зависимость от нескольких веществ», — сказал нарколог.

Шуров уточнил, что Ефремова сейчас подлечат, он съездит в санаторий, подправит репутацию, но потом все равно вернется в привычную среду, так как со своей трезвостью никогда не работал.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. В операции по вывозу актера из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита.

Позже Никита Высоцкий пообещал «съездить в дыню» встречавшему Михаила Ефремова журналисту.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно о риске развития рака легких у актера Михаила Ефремова.